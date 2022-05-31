Путин поддержал идею возродить почетное звание «Мать-героиня»

Выплата женщинам, получившим его, составит 1 млн рублей.

Власти России намерены возродить существовавшее в советское время почетное звание «Мать-героиня», а также установить для таких женщин единовременную выплату в 1 млн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Информацию передает ТАСС.

Говоря об итогах прошедшего в конце мая заседания президиума Госсовета, глава государства отметил, что российские власти условились серьезно обновить и расширить положения указа «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». «В том числе — хочу это подчеркнуть особо — вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание «Мать-героиня», — сказал Путин.

При этом, продолжил он, «тем мамам, которые будут удостоены почетного звания «Мать-героиня», [будут] единовременно выплачивать миллион рублей».

На последнем заседании президиума Госсовета председатель региональной общественной организации многодетных семей Москвы Наталья Карпович предложила возродить в России звание «Мать-героиня». Позже эту же идею поддержала вице-премьер Татьяна Голикова. Она обратила внимание, что такую медаль имели очень многие советские семьи. В частности, добавила Голикова, такой награды были удостоены и всегда ей гордились обе ее бабушки.