Подписаться
Новости. Культура
17:20, 19 Ноября 2019
фото: Правительство Карелии

Реставраторы увезли Дом смотрителя из Марциальных вод в Вологду

Загрузка...

Вологодские специалисты вернут после реставрации дом-памятник в Карелию летом 2020 года.

Началась реставрация "Дома смотрителя курорта" в поселке Марциальные воды Кондопожского района. По итогам конкурсных процедур исполнителем работ является ООО "БизнесКонсалт" из Вологды, сообщили в правительстве Карелии.

Конструкции дома-памятника после маркировки и разборки были перевезены для реставрации на производственную базу подрядчика в Вологодскую область. Это связно с тем, что памятник расположен в пределах 1 пояса зоны горно-санитарной охраны месторождения минеральных лечебных подземных вод "Марциальные воды", производство реставрационных работ на месте невозможно.

Планируется, что летом 2020 года памятник, который приводят в порядок в рамках подготовки к 100-летию республики,  вернется на свой фундамен. В конце года в Доме смотрителя откроется обновленная экспозиция филиала Национального музея Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 14:42
Обществоведение
"Вас отвезут на кладбище, и все останется так, как есть" 1
Приставы Карелии намерены судиться, а не исполнять решение суда о сносе торговой пристройки "Невский пассаж".
"Мама, не плачь" 3
18.11.2019 13:45
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища 18
18.11.2019 11:58
Умный Петрозаводск с Ириной Мирошник 10
18.11.2019 09:08
"Держим курс на природу"
15.11.2019 16:52
Вся аналитика

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»