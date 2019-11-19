Реставраторы увезли Дом смотрителя из Марциальных вод в Вологду

Вологодские специалисты вернут после реставрации дом-памятник в Карелию летом 2020 года.

Началась реставрация "Дома смотрителя курорта" в поселке Марциальные воды Кондопожского района. По итогам конкурсных процедур исполнителем работ является ООО "БизнесКонсалт" из Вологды, сообщили в правительстве Карелии.

Конструкции дома-памятника после маркировки и разборки были перевезены для реставрации на производственную базу подрядчика в Вологодскую область. Это связно с тем, что памятник расположен в пределах 1 пояса зоны горно-санитарной охраны месторождения минеральных лечебных подземных вод "Марциальные воды", производство реставрационных работ на месте невозможно.

Планируется, что летом 2020 года памятник, который приводят в порядок в рамках подготовки к 100-летию республики, вернется на свой фундамен. В конце года в Доме смотрителя откроется обновленная экспозиция филиала Национального музея Карелии.