Рысь поймали в отдаленном районе Петрозаводска (ВИДЕО)

Специалисты Минприроды Карелии пришли на помощь жителям Соломенного, пожаловавшимся на гулявшую у домов рысь.

В понедельник, 27 февраля, в Минприроды Карелии поступил звонок от жителя района Соломенное, который сообщил, что среди домов бродит рысь. Госинспектор Иван Бердников сразу выехал на место, где встретил животное, рассказали в ведомстве.

Под руководством Ивана Бердников была оперативно собрана группа из специалистов отдела охотничьего надзора, отдела госмониторинга и охотника с собакой по кличке Гром. Пес с легкостью нашел рысь, находившуюся у жилых домов. Определив ее маршрут по следам, Гром был отпущен с поводка и отогнал животное в лес.

Там рысь забралась на дерево. Сотрудники Минприроды Карелии спугнули хищника, чтобы подловить его у дерева. Когда животное спрыгнуло на землю, его поймали сачком и поместили в клетку.

Сейчас рысь находится на реабилитации в зоокомплексе «Три медведя». Там ее откормят и дадут все необходимые медикаменты.

Если вы заметили хищника, незамедлительно сообщите информацию оперативному дежурному Минприроды Карелии по телефону: +7 (921) 222-05-25 или оставить сообщение к нам в личные сообщения https://vk.com/karjalan_luonto