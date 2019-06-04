С реализацией нацпроектов в Карелии возникли неприятные сложности

Проблемы с реализацией нацпроектов возникли во многих регионах России, и Карелия – не исключение, пишет политолог Реут.

"Всё было бы ничего, да вот только с осуществлением – за первый год реализации – возникли неприятные сложности. По всей совокупности проектов их исполнение не превышает 30%. Фактическое расходование средств (за январь-апрель 2019 г.) на реализацию нацпроектов находится на уровне 12,8%, недавно сообщила Счётная палата", - сообщает Олег Реут.

По словам политолога, проблемы в большинстве регионов (и Карелия здесь, к сожалению, не исключение) практически идентичные.

"Главная – низкий уровень контрактации, то есть заключения договоров и контрактов с исполнителями работ. Взаимосвязанные проблемы – неготовность проектно-сметной документации и многочисленные отмены (переносы) конкурсов, - отмечает Олег Реут. – и практически во всех регионах до сих пор не создана действенная система мониторинга хода реализации национальных проектов".

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