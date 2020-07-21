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Сборная Мурманской области по биатлону проводит сборы в Карелии из-за коронавируса

Новости. Спорт
10:29, 22 Июля 2020
фото: © паблик "Костомукша спортивная"
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Спортсмены Мурманской области вынуждены тренироваться в Костомукше из-за ограничительных мер в своем регионе.

Как пишут "Новости Костомукши", в город горняков приехала команда Мурманской области по биатлону. Костомукша была выбрана спортсменами для проведения предсезонных учебно-тренировочных сборов. О причинах такого выбора рассказал Петр Милорадов – старший тренер мурманской сборной:

– Мы приехали из Мурманска 11 июля, поселились в комплексе "Фрегат" и сразу приступили к тренировкам. В Костомукше великолепное стрельбище, отличная лыжероллерная трасса спортшколы № 1. В связи с ограничительными мерами в условиях пандемии в Мурманской области запрещены спортивные мероприятия, включая тренировочные, поэтому у нас не было иного выбора перед началом сезона, кроме как искать базу в другом регионе. Костомукша оправдала все ожидания относительно полноценных тренировок, хотя биатлонный комплекс ещё и не достроен в полном объёме".

Команда из 14 северных спортсменов – юношей и девушек – пробудет в Костомукше до 28 июля, пишет газете со ссылкой на паблик "Костомукша спортивная".

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