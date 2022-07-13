«Сейчас, б… в голову выстрелю, сука»: конфликт между водителями произошел на автотрассе в Карелии (ВИДЕО)

Конфликт на автотрассе в Карелии сопровождался угрозами со стороны одного из водителей, державшего в руке предмет, похожий на пистолет.

Об этом в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте рассказала пассажирка автомобиля, ставшая очевидцем происшествия.

По ее словам, машина, в которой она ехала, пошла на обгон, но в этот момент такой же маневр попытался сделать водитель другого автомобиля. ДТП удалось избежать, но второй водитель решил выяснить отношения.

«Он нас догнал, стал моргать фарами, потом обогнал и стал давить на тормоза, создавая аварийную обстановку. Он остановился, и всеми сигналами информировал, что и мы должны съехать на обочину. Мой муж решил подойти к нему выяснить, что ему не понятно в правилах дорожного движения», — рассказала женщина.

По ее словам, в руках у зачинщика был предмет, похожий на пистолет. Это подтверждает видеозапись, которую женщина выложила под своим постом.

На записи видно, как мужчины и женщина на повышенных тонах доказывают друг другу, кто из них прав, а потом раздается угроза: «Сейчас, б… в голову выстрелю, сука».

Подозрительный предмет можно заметить в левой руке мужчины, которую он держит прижатой к бедру.

До стрельбы дело не дошло, и все участники конфликта разъехались.

В комментариях к видео подписчики группы посоветовали автору написать заявление в полицию. А она обратилась к ним с просьбой прислать запись с видеорегистратора, если на ней зафиксирован момент обгона.