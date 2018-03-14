Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 14 Марта 2018

Секс-инструктор поделилась оригинальным способом борьбы с прыщами

По теме

ВИДЕО: Житель Москвы отпилил кусок машины, мешающей ему парковаться
14.03.18 22:00
ФОТО: Круче, чем у Кардашьян!
14.03.18 21:30
Ученые прогнозируют потепление в России на протяжении всего XXI века
14.03.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Блогер Анджела Нвосу советует дамам после орального секса собирать семя партнера и намазывать его на лицо.

По словам популярной блогерши, у которой более 50 тысяч подписчиков, после такой процедуры прыщи быстро пропадают.

Специалисты подтвердили, что в сперме на самом деле содержатся полезные вещества. В частности, протеолитические ферменты ускоряют процесс отшелушивания мёртвой кожи, а мочевина, цинковые соединения и аминокислоты обладают восстановительным эффектом для кожи человека.

На блог Анджелы подписаны более 50 тысяч человек. Девушка делится секретами успешной половой жизни.

Например, недавно она советовала женщинам использовать перед сексом огурец для охлаждения влагалища, пишет издание Life.ru.

 

По теме

ВИДЕО: Житель Москвы отпилил кусок машины, мешающей ему парковаться
14.03.18 22:00
ФОТО: Круче, чем у Кардашьян!
14.03.18 21:30
Ученые прогнозируют потепление в России на протяжении всего XXI века
14.03.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили
13.03.2018, 12:46
ВИДЕО: Водители подрались на кольце в Петрозаводске
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"

Аналитика

14.03.2018 11:01
Обществоведение
Жизнь "под снос" 4
В Петрозаводске в срочном порядке расселяют аварийный жилой дом №16 по улице Державина, но его обитатели отказываются переезжать.
"Роснефть": не только экономика 2
13.03.2018 12:06
Следить за выборами дистанционно – дело увлекательное и полезное 1
13.03.2018 11:21
Как будет работать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Карелии 2
07.03.2018 10:40
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 23
05.03.2018 16:39
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 11
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
14.03.2018 15:15
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»