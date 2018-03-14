Секс-инструктор поделилась оригинальным способом борьбы с прыщами

Блогер Анджела Нвосу советует дамам после орального секса собирать семя партнера и намазывать его на лицо.

По словам популярной блогерши, у которой более 50 тысяч подписчиков, после такой процедуры прыщи быстро пропадают.

Специалисты подтвердили, что в сперме на самом деле содержатся полезные вещества. В частности, протеолитические ферменты ускоряют процесс отшелушивания мёртвой кожи, а мочевина, цинковые соединения и аминокислоты обладают восстановительным эффектом для кожи человека.

На блог Анджелы подписаны более 50 тысяч человек. Девушка делится секретами успешной половой жизни.

Например, недавно она советовала женщинам использовать перед сексом огурец для охлаждения влагалища, пишет издание Life.ru.