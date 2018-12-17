Шунгит из Карелии планируется использовать для производства пищевых добавок

Министерство сельского хозяйства РФ одобрило проект по использованию карельского шунгита для производства пищевых добавок в кормах для животных.

Перспективы применения уникального минерала обсуждались на встрече постоянного представителя Республики Карелия при президенте Российской Федерации Владимира Тимофеева и министра сельского хозяйства республики Владимира Лабинова с заместителем министра сельского РФ Иваном Лебедевым.

Речь шла о реализации научно-технического проекта "Производство кормовых добавок для сельскохозяйственных животных на основе минеральных и других ресурсов Республики Карелия" в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, пишут "Вести Карелии".

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