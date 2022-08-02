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Стало известно, в консульствах каких стран проще всего получить шенген

Новости. Общество
20:30, 16 Августа 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Эксперты рассказали, в каких консульствах у российских туристов есть шанс побыстрее получить шенгенскую визу.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Profi.Travel, оперативнее всего сейчас выдают разрешение на въезд венгерские дипломаты. Запись есть на ближайшие дни, оформление не занимает много времени, но визу ставят только на срок поездки.

Это часто не устраивает заявителей, поскольку у них есть планы на путешествия и в более поздние даты.

Также туристы активно подают бумаги на оформление шенгена в консульства Италии, Франции, Германии и Финляндии.

«Отказов нет, однако ближайшая запись доступна только на середину октября. Изредка можно поймать даты в начале октября. Свободных окон на август и сентябрь не было уже в июле», — рассказал представитель одной из туркомпаний.

Участники рынка отмечают некоторую панику у путешественников. Доказательства тому — возросшее число звонков, но не заявок от клиентов.

По информации другого туроператора, быстрее всего работают сотрудники итальянской консульской службы: процесс занимает от двух до трех недель. В остальных странах период выдачи визы — не менее 21 дня.

Запись к дипломатам Великобритании идет на три недели вперед, однако сам процесс оформления занимает от 2,5 до трех месяцев.

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