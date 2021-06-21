Трое жителей Петрозаводска уехали на машине на рыбалку и пропали

Рыбаки уехали с резиновой лодкой с мотором два дня назад в сторону трех озер и пропали без вести.

Информация о розыске троих мужчин появилась в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас»». Пропали 62-летние Александр С., Василий С. и 64-летний Юрий Ш. Петрозаводчане 19 июня выехали на серебристом автомобиле Lada Granta с прицепом, на котором находилась накрытая тентом надувная лодка с мотором. Рыбаки отправились в направлении озер Сямозеро, Святозеро и Кончезеро. С субботы их местонахождение неизвестно. Связи нет. На какое точно озеро уехали рыбаки – информация отсутствует.

Всех, кто видел мужчин или автотехнику после 19 июня, просят незамедлительно сообщить по телефону: +79215281111

Подписчики пишут в комментариях, что найдена лодка с мотором на Сямозере.

Ранее мальчику, спасшему рыбака на севере Карелии, подарили мяч и билет в кино.