Учителя физкультуры на востоке Карелии пытались заставить самой протаптывать лыжню для уроков

Учитель физкультуры из Пудожского района выиграла суд у своей школы, где ее пытались заставить самой протаптывать лыжню для уроков.

Пудожский районный суд разрешил трудовой спор по изготовлению учебной лыжни. Учитель физкультуры обратилась в суд с заявлением к сельской школе об отмене приказов о возложении на нее обязанности готовить лыжню, а также об отмене выговора и взыскании с нее денег. Кроме того, истец потребовала компенсацию морального вреда.



В заявлении педагог указала, что ранее рассказала директору школы о том, что не может выполнить учебную программу по лыжной подготовке из-за отсутствия лыжни.



В школе создали комиссию, которая постановила, что учитель обязана сама обустроить эту лыжню. Директор школы издал соответствующий приказ без дополнительного финансирования.



Педагог с этим требованием не согласилась и указала, что утаптывать ежедневно рыхлый снег для уроков физкультуры невозможно.



«Она полагает, что в обязанности учителя не входят эти обязанности. Какой-либо дополнительной оплаты за это ей не назначили. В результате работодатель привлек истца к дисциплинарной ответственности в виде выговора и отменил стимулирующую выплату за март. Истец просила отменить приказы директора и решения комиссии, обязать ответчика начислить и произвести выплату всех стимулирующих выплат, взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей», - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.



Директор школы и представитель комиссии в суде с требованиями истца не согласились, указали, что обустройство лыжни для выполнения учебной программы является обязанностью учителя физкультуры. Учитель обязан лично в свободное от уроков, но в рабочее время, утаптывать лыжную дорожку, при этом можно привлекать школьников во время уроков.



Суд пришел к выводу, что в обязанности учителя физкультуры обустройство лыжни не входит.



Работодатель фактически вменил истцу дополнительные обязанности, нарушив нормы Трудового кодекса России. Кроме того, использовать школьников в указанных целях суд счел недопустимым.



В итоге суд отменил приказы директора школы и решения комиссии, взыскал со школы в пользу учителя стимулирующую выплату за март и компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей.



Решение не вступило в законную силу.