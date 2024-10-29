Минимущества Карелии отдало в частную собственность земли Национального парка «Водлозерский»

Прокуратура добивается возврата в государственную собственность особо охраняемых территорий Национального парка «Водлозерский» в Пудожском районе.

Карельская природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства об особо охраняемых природных территориях в Пудожском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Надзорный орган установил, что вопреки требованиям закона региональное Министерство имущественных и земельных отношений поставило на государственный кадастровый учет три земельных участка на территории Национального парка «Водлозерский», на два из которых были зарегистрированы права граждан.

Действуя в защиту публичных интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц, природоохранный прокурор внес руководителю министерства представление об устранении нарушений закона. Ведомство рассмотрело представление и отменило распоряжение об образовании земельного участка, непереданного третьим лицам.

Кроме того, по исковым заявлениями природоохранного прокурора и министерства инициированы судебные процессы об оспаривании прав на участки, переданные третьим лицам.

Исковые заявления находятся на рассмотрении, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.