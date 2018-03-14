Аукцион по продаже старинной усадьбы в центре Петрозаводска не состоялся

Конкурсная комиссия признала несостоявшимся аукцион по продаже памятника культуры - усадьбы XIX века.

Это следует из протокола рассмотрения заявок участников аукциона.

В торгах участвовал лишь один претендент – ООО "Строительный трест №4". Поэтому аукцион признан несостоявшимся.

Здание требует дорогостоящей реставрации, которую новый собственник должен провести за свой счет. Также вместе с постройкой покупатель должен был приобрести в собственность земельный участок, площадью 475 кв. м. который он обязуется благоустроить.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".