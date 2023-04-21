Устройте себе праздник – посетите ярмарку «Из Карелии с любовью»!

Товары карельских мастеров можно приобрести 30 июня и 1 июля.

Собираетесь в отпуск и не знаете, что привезти родне? Или хотите купить что-то милое и приятное для себя и своих близких, порадовать друзей на день рождения или годовщину? Тогда это сообщение для вас! Сделайте пометку в календаре, что с 30 июня по 1 июля интересные находки и открытия ждут вас на ярмарке «Из Карелии с любовью», которая пройдёт в Петрозаводске, в большом торговом центре по адресу: Лесной проспект, 47-а.

Не упустите шанс приобрести уникальные товары, которых не найти в сетевых магазинах.

Здесь можно приобрести изделия карельских мастеров и всевозможную другую местную продукцию: украшения и аксессуары, вязаные игрушки, аромасвечи, мыло ручной работы, сувениры из гипса, кожи, войлока, дерева и прочих натуральных материалов, а также лакомства и деликатесы: пастилу, пряники, шоколад, консервы… Купив товары у местных производителей, вы не только поддержите их бизнес, но и поспособствуете развитию нашего региона, ведь карельские мастера зачастую создают уникальные, качественные товары, которых не найти в крупных сетевых магазинах.

Стоит сказать, что карельские самозанятые товаропроизводители, а также индивидуальные предприниматели и мастера Карелии участвуют в ярмарке бесплатно: такую возможность им предоставил Центр «Мой бизнес» Республики Карелия, работающий в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

В ярмарке «Из Карелии с любовью» примут участие около тридцати человек, большая часть из которых – самозанятые. Статус самозанятого позволяет мастерам «выйти из тени», стать легальными производителями и претендовать на поддержку от государства – например, на льготное кредитование или бесплатное участие в подобных ярмарках.

Узнать больше о помощи в развитии своего дела самозанятые могут с понедельника по пятницу в Центре «Мой бизнес» Республики Карелия по адресу: Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11 или по телефону: 8 (8142) 44-54-00.

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Реклама / АНО по развитию и поддержке предпринимательства «Центр «Мой Бизнес» Республики Карелия» / ИНН 1001357213