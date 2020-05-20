В Карелии депутаты планируют спасти предприятие, работники которого жаловались президенту

Парламентарии предлагают выкупить недвижимость и скот у собственника компании "Видлица АГРО", оказавшейся в кризисе.

Власти региона намерены перераспределить бюджетные средства, направляемые в текущем году на нужды регионального Минсельхоза с целью оказания помощи "Видлица АГРО".

Сельхозпредприятие в Олонецком районе находится в кризисе, его работники обращались за помощью в администрацию президента.

Решение властей заключается в идее выкупа поголовья скота и производственных помещений у хозяев компании "Видлица АГРО".

Подробности - в материале "Вестей Карелии".