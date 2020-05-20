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В Карелии депутаты планируют спасти предприятие, работники которого жаловались президенту

Новости. Экономика
13:33, 20 Мая 2020
фото: © официальный сайт правительства Карелии/gov.karelia.ru
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Парламентарии предлагают выкупить недвижимость и скот у собственника компании "Видлица АГРО", оказавшейся в кризисе.

Власти региона намерены перераспределить бюджетные средства, направляемые в текущем году на нужды регионального Минсельхоза с целью оказания помощи "Видлица АГРО".

Сельхозпредприятие в Олонецком районе находится в кризисе, его работники обращались за помощью в администрацию президента.

Решение властей заключается в идее выкупа поголовья скота и производственных помещений у хозяев компании "Видлица АГРО".

Подробности - в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-20 15:43:36
Не помогать. Сами хотели рынок. И получили его. Кого теперь винить?
zanoza
2020-05-20 13:44:56
Выкупить, модернизировать за счёт бюджетных средств и продать ,как обанкротившиеся уже республиканское предприятие , по аналогии с "Кареллеспромом".
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