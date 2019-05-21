В Карелии кредиторы обанкроченного шунгитового завода распродают остатки его имущества

ПАО "БАНК СГБ" - один из основных кредиторов обанкроченного Кондопожского шунгитового завода – выставил на торги часть имущества предприятия.

В уведомлении о проведении торгов перечислено три десятка объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе, здания и оборудование.Начальная цена продажи – 75 млн рублей.

ООО "Кондопожский шунгитовый завод" до закрытия занималось производством щебня из шунгитосодержащих сланцев и фракций.

Предприятие было признано банкротом в 2017 году.

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".