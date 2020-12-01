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В Карелии пройдет научно-просветительский семинар по истории и культуре России и Финляндии

Новости. Культура
10:20, 02 Декабря 2020
фото: © Вадим Анцупов
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Ведущие исследователи двух стран представят основные вехи совместной истории, взаимосвязи культур и опыт взаимоотношений, начиная с XV века до наших дней.

Карельские историки проведут 3-5 декабря научно-просветительский онлайн-семинар "Россия, Финляндия, Карелия: страницы общей истории и культуры". Его участниками станут бывший торговый представитель России в Финляндии, а ныне научный руководитель Института североевропейских исследований Петрозаводского государственного университета Валерий Шлямин, председатель "Карельского просветительского общества" из Финляндии Эва-Кайса Линна, член-корреспондент Российской академии наук Ирма Муллонен, профессор-эмеритус Хельсинкского университета Тимо Вахавайнен, доценты кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений ПетрГУ Ирина Такала, Илья Соломещ, Александр Толстиков и другие ведущие российские и финляндские исследователи. Они представят основные вехи совместной истории, взаимосвязи культур и опыт взаимоотношений начиная с XV века до наших дней.

Как рассказали "Столице на Онего" в автономной некоммерческой организации "Центр развития социального туризма", которая выступает одним из организаторов семинара, его целевой аудиторией являются не только ученые, но и широкая публика, интересующаяся историей и культурой региона: старшие школьники, которым лекторий будет интересен с точки зрения выбора будущей профессии, студенты гуманитарных направлений, сотрудники библиотек, музеев, архивов, экскурсоводы, туроператоры,  которые смогут использовать полученные знания в учебной и профессиональной деятельности и просто любители истории, которые получат новые знания и возможность общения с профессиональными историками и деятелями культуры. Программа семинара-лектория будет сформирована по трем историческим периодам: 3 декабря – XV – XVII века, 4 декабря – XVIII – XIX века, 5 декабря – XX век. Внутри каждого из разделов будут представлены доклады и лекции, посвященные, как общей характеристике представленного периода, так и конкретным сюжетам, оказавшим значительное историческое, социально-политическое, культурное влияние на приграничные территории и взаимоотношения России и Финляндии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-12-02 10:51:10
шлямин перед ними чечётку исполняет, а они ухмыляются и санкции нам устраивают. Не удивлюсь евонному второму гражданству.
театральный критик
2020-12-02 10:34:52
Давно пора им напомнить кто здесь старший.
Гость
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