В Карелии создан фонд по поддержке экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса

Учредителем фонда выступит республиканское министерство экономического развития и промышленности.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о создании фонда под названием "Центр поддержки экспорта Республики Карелия". Его учредителем выступит карельское министерство экономического развития и промышленности, а целью нового фонда объявлено оказание поддержки экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего бизнеса.

Напомним, в Карелии уже существует Центр поддержки экспорта, который был создан в 2012 году как объект инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. А сейчас республиканские власти решили создать одноименный фонд.