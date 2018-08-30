В Карелии судно село на мель

В Онежском озере около часа назад села на мель баржа, которую вел буксир, сообщает ГУ МЧС по Карелии.

"В 08.35 30.08.2018 г. на акватории Онежского озера, о. Речной вблизи острова Большой Клименецкий Прионежского района села на мель баржа, которую буксировал буксир", - говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что к месту посадки баржи следует аварийно-спасательный буксир "Тайфун".