В Петрозаводске пенсионер вышел из клиники и пропал

Полиция разыскивает пожилого мужчину, который пропал после выхода из лечебного учреждения: он плохо ориентируется в окружающей обстановке.

Сотрудники петрозаводской полиции разыскивают Латкина Владимира Зосимовича, который 23 сентября примерно в 16 часов покинул лечебное учреждение города и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост около 170 см., худощавого телосложения, волосы прямые, короткие, седые, имеется макушечная залысина. В связи с болезнью плохо ориентируется в окружающей обстановке.

Был одет в чёрную толстовку с капюшоном, тёмно-синие спортивные брюки с полосами по бокам, обут в чёрные ботинки.

Полиция просит всех, кто обладает значимыми сведениями о месте нахождения разыскиваемого, незамедлительно сообщать информацию по номерам телефонов: 8911 402 4926, (814-2) 739-154.