В Петрозаводске построили струг для юнг из Марий Эл

В столице Карелии на воду спустили новое судно юнг из Марий Эл "Святой Косма".

Судно построенно на верфи "Полярный Одиссей" для юнг Марий Эл с помощью гранта президента. Перед спуском судно было освящено. Обряд освящения проводил отец Евгений - священнослужитель из Александра Невского кафедрального собора.

Петрозаводским корабелам предстоит ещё работа по изготовлению рангоута и такелажа (мачта, рей, тросы). На 29 июня запланированы ходовые испытания, а на 2 июля - отход в рейс.

Юные моряки поплывут по маршруту Петрозаводск – Козьмодемьянск. Во время перехода ребята овладеют морскими премудростями и в каждом крупном порту в стилизованных костюмах козьмодемьянских стрельцов будут устраивать экскурсии для детей. Путь составит примерно месяц.

"Святой Косма" - струг - 13,5 метра в длину, 4,4 метра в ширину, с высотой мачты 10 метров. На нем - дизельный двигатель, кубрик и каюта на 10 мест, камбуз и гальюн. Это не просто учебное судно, а историческая реплика чердачного струга петровских времен, связанная с историей марийского края. На подобных суднах козьмодемьянские стрельцы вместе с Петром I ходили в Азовские походы в 1696 году, пишет "Марийская правда".