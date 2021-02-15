В Петрозаводске провели арт-терапию женщинам, находящимся за решеткой, чтобы снять их душевное напряжение

Заключенным СИЗО-1 в Петрозаводске провели арт-терапию с помощью метафорических ассоциативных карт, сообщили в УФСИН Карелии.

Женщины, находящиеся в условиях изоляции от общества, испытывают психологический дискомфорт, душевное напряжение, недостаточную культурно-эстетическую насыщенность среды, что требует поиска новых источников положительных эмоций.

В последнее время все большую популярность в работе с осужденными, обвиняемыми, подозреваемыми приобретают арт-терапевтические направления работы, например, метафорические ассоциативные карты, основывающиеся на принципах проективных методик.

При работе с картами процесс диагностики и психотерапии совмещается. Имеется возможность решения проблем на символическом уровне с привлечением неосознаваемых ресурсов психики.

Данная форма работы позволяет гармонизировать личность, повысить самооценку, формировать ценностное отношение к себе, осознавать проблемы в отношениях с другими, а также использовать внутриличностные ресурсы для преодоления трудных жизненных ситуаций.