В России хотят запретить продажу самогонных аппаратов

Инициативу объясняют борьбой с нелегальным алкогольным рынком.

С таким предложением, как сообщило РИА «Новости», выступил аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который готовил доклад для президента страны о ситуации с подакцизными товарами. Как отмечается в документе, россияне все больше интересуются покупкой самогонных аппаратов. В частности, в 2020 году в России было зафиксировано 1,6 миллиона запросов в «Яндексе» на покупку самогонных аппаратов, что на треть больше показателя предыдущего года.

Для повышения легальности алкогольного рынка аппарат бизнес-омбудсмена предлагает ввести запрет на открытую продажу самогонных аппаратов. «Кустарно произведенный самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд», – говорится в докладе.

Кроме того, как отметили в аппарате бизнес-омбудсмена, качество такой продукции никак не контролируется, показатели вредных веществ многократно превышают норму.