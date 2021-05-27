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В России хотят запретить продажу самогонных аппаратов

Новости. Экономика
22:00, 27 Мая 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Инициативу объясняют борьбой с нелегальным алкогольным рынком.

С таким предложением, как сообщило РИА «Новости», выступил аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который готовил доклад для президента страны о ситуации с подакцизными товарами. Как отмечается в документе, россияне все больше интересуются покупкой самогонных аппаратов. В частности, в 2020 году в России было зафиксировано 1,6 миллиона запросов в  «Яндексе» на покупку самогонных аппаратов, что на треть больше показателя предыдущего года.

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Для повышения легальности алкогольного рынка аппарат бизнес-омбудсмена предлагает ввести запрет на открытую продажу самогонных аппаратов. «Кустарно произведенный самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд», – говорится в докладе.

Кроме того, как отметили в аппарате бизнес-омбудсмена, качество такой продукции никак не контролируется, показатели вредных веществ многократно превышают норму.

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Комментарии

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User
2021-05-27 22:31:58
Не запретят. Иначе население увидит окружающую действительность трезвыми глазами.
кир
2021-05-27 23:07:29
User, а ты видишь враждебными глазами, - сказал кот. Только ныть и сторожить способен.
Неравнодушный
2021-05-27 22:56:20
User, согласен.
кир
2021-05-27 22:02:42
Большевики не сделали и вам не светит удача, - сказал опытный кот.
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