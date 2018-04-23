В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В торгово-развлекательном комплексе "Лотос PLAZA" в Петрозаводске 20 и 21 апреля проходил праздник от жилого комплекса "Свой БЕРЕГ", во время которого участники получили в подарок множество призов, в том числе главный щедрый приз от компании-застройщика – скидку от 100 тысяч рублей на любую новую квартиру в ЖК "Свой БЕРЕГ".

Претенденты регистрировались непосредственно на месте проведения акции и с нетерпением ждали объявления победителя.

Участниками акции стали 54 человека. Пронумерованные бланки с их именами и телефонами положили в лототрон, и ведущий попросил одного из детей, присутствовавших на празднике, достать десять бланков и определить десятку финалистов.

Когда имена финалистов были названы, ведущий мероприятия передал десяти финалистам колоду игральных карт и попросил перетасовать. А зрителям предложили выбрать "победную" карту. Финалисты по очереди вытаскивали карты из колоды. Победителем стал тот, кто вытащил выбранную "победную" карту.

Счастливчиком оказался Ярослав. Примечательно, что перед началом розыгрыша, когда участникам раздавали карточки для регистрации, он попросил дать ему карточку с порядковым номером 13, объяснив, что это его счастливое число, и ведь не ошибся! Теперь Ярослав – обладатель скидки от 100 тысяч рублей на квартиру мечты в ЖК "Свой БЕРЕГ".

Отметим, что остальным девяти финалистам вручили сладкие призы.

Кроме того, во время праздника многие зрители получили вкусные и полезные подарки за то, что правильно ответили на несложные вопросы викторины про ЖК "Свой БЕРЕГ".

Уже в июле этого года ЖК "Свой БЕРЕГ" откроет двери владельцам квартир первых двух секций дома. Третья секция будет сдана в декабре 2018-го. Квартир осталось немного, и компания-застройщик приглашает всех желающих поспешить приобрести жильё в тихом, уютном месте на берегу озера!

Сделайте себе подарок на Новый год уже сейчас.

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В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы

В ТРК "Лотос PLAZA" подарили скидку на квартиру мечты в ЖК " Свой БЕРЕГ" и другие приятные призы