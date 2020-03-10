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Валерий Шоттуев: "Предложения по изменению регламента вводят общепринятый порядок для представительных органов"

Новости. Политика
08:05, 11 Марта 2020
фото: пресс-служба Заксобрания Карелии
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Депутаты Валерий Шоттуев (фракция КПРФ) и Леонид Лиминчук (фракция "Единая Россия") внесли на рассмотрение комитета по законности и правопорядку предложения по корректировке регламента, которые уточняют порядок посещения и присутствия граждан на заседаниях Заксобрания.

В частности, гражданам, желающим присутствовать на заседании Законодательного собрания (за исключением приглашенных лиц), предлагается заблаговременно подать в парламент соответствующую заявку, в которой будет также указано, планирует ли гражданин выступить на заседании.

Инициативу прокомментировал Валерий Шоттуев:

"Предложения по изменению регламента вводят общепринятый порядок для представительных органов и никоим образом не ограничивают права граждан, а лишь уточняют правила посещения заседаний Законодательного собрания. Прошу обратить на это особое внимание. Некоторые СМИ, не разобравшись в ситуации, неверно интерпретировали материал и раздули скандал на пустом месте. Подчеркну, что согласно федеральному закону "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" Законодательное собрание как коллегиальный государственный орган должно обеспечить гражданам возможность присутствия на своих заседаниях. В то же время, федеральный законодатель указывает на то, что присутствие указанных лиц на этих заседаниях осуществляется в соответствии с регламентами государственных органов или иными нормативными правовыми актами. Подобные правила, которые регулируют посещение заседаний, существуют в любом парламенте не только нашей страны, но и во всем мире. На мой взгляд, это правильно. Во всем должен быть порядок, тем более, когда речь идет об учреждении, где идет законотворческий процесс".

Депутат также подчеркнул, что изменения в регламент вступят в силу только после того, если они будут поддержаны на заседании Законодательного собрания.

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