Вид улиц Петрозаводска федеральный инспектор назвал "усладой для взора перфекциониста"

Городской совет Петрозаводска сегодня принял решение о новых требованиях к внешнему виду и конструкции вывесок на фасадах домов и других сооружениях.

Документ содержит целый ряд требований к "эстетическим качествам" вывесок.

Участвовавший в заседании Петросовета главный федеральный инспектор по Республике Карелия Иван Сивин похвалил власти города за уже проделанную работу по наведению порядка с вывесками.

"Шесть лет назад, когда я приехал в Петрозаводск, он мне немного напоминал Москву времен Лужкова… Сегодня, конечно, мы видим, что город абсолютно преобразился, видны фасады, видна вся эта красота. Все гости, которые приезжают, это отмечают, все видят. Особенно, подсветка в этом году, которую сделали на многих зданиях, выглядит вообще великолепно… Я думаю, все горожане обращают на это внимание, отмечают с положительной стороны. Я еще ни разу не слышал ни одного отрицательного отзыва со стороны жителей города Петрозаводска… Такая, знаете, услада для взора перфекциониста", - сказал федеральный инспектор.

Новые требования вызвали претензии со стороны предпринимателей. Чем они недовольны, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".