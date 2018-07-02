11:58, 02 Июля 2018
ВИДЕО: Россия! Вперед! Петрозаводск отметил победу наших футболистов над испанцами
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Жители Петрозаводска вышли на улицу после победы сборной России по футболу над испанцами.
Футболисты сборной России 1 июля в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.
После знакового матча сотни жителей столицы Карелии вышли на улицу, чтобы поделиться своей радостью.
Как рассказал корреспондент "Столицы на Онего", автомобили на пр. Ленина сигналят, люди, размахивая флагами, кричат: Россия! Вперед! "Ура", "Россия чемпион"...
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