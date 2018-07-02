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Новости. Общество
11:58, 02 Июля 2018

ВИДЕО: Россия! Вперед! Петрозаводск отметил победу наших футболистов над испанцами

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Жители Петрозаводска вышли на улицу после победы сборной России по футболу над испанцами.

Футболисты сборной России 1 июля в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

После знакового матча сотни жителей столицы Карелии вышли на улицу, чтобы поделиться своей радостью.

Как рассказал корреспондент "Столицы на Онего", автомобили на пр. Ленина сигналят, люди, размахивая флагами, кричат: Россия! Вперед! "Ура", "Россия чемпион"...

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Комментарии

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Беня
2018-07-02 12:57:54
Бывают такие болезни, когда все анализы нормальные, руки-ноги целы, органы работают (и даже мозг!!! ), а человек все равно больной. При этом товарищи атеисты упорно утверждают, шо души нет, тогда как душевные болезни таки определенно существуют. Их, конечно, не так просто увидеть, но в определенные моменты все это вылезает на свет Божий и становится как-то не по себе
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