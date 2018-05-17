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Новости. Общество
10:30, 17 Мая 2018

ВИДЕО: Рыжий "Иванушка" рассказал, как отдыхает в Карелии

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В сети появилось видео, как певец Андрей Григорьев-Апполонов, знаменитый "рыжий" из группы "Иванушки International" поправляет здоровье в клинике "Кивач".

Участник популярной в лихие 90-е группы "Иванушки International", певец Андрей Григорьев-Апполонов приехал в Карелию отдохнуть и поправить здоровье.

В сети появилось видео, где рыжий "Иванушка" рассказал, как влюбился в "Кивач", благодаря которому ему удалось не только сбросить лишние 3 кг, но и отдохнуть от столичной жизни и гулянок.

"Честно признаюсь, что жизнь популярного артиста непростая, - сказал Андрей Григорьев-Апполонов, - начиная от самоуничтожения: эти все движения, тусовки и, конечно же, алкоголь, а самое главное – нервяк. До того, как я сюда приехал, у меня было энергетическое истощение, я понял, что не отдохну ни в Москве, ни Подмосковье, так как всегда могу сбежать и зажечь где-нибудь в ночи. Я выбрал "Кивач", сделал абсолютно осознанный выбор и не жалею об этом, потому что все супер".

Понравилось рыжему "Иванушке" и то, что персонал буквально носит его на руках: все показывает, рассказывает и объясняет, систему питания можно выбрать комфортную для себя и многое другое.

Помимо полезных и оздоровительных процедур в восторг певца привела "исключительная" баня, игра на бильярде и знакомство с интеллигентными людьми.

По мнению Андрея, побывать в "Киваче" хоть раз в жизни должен каждый, "а там уже сами все поймете".

Смотрите в видеоролике, почему ЗОЖ – это не для артистов, по мнению Андрея Григорьева-Апполонова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-05-17 10:50:35
Вот она клизма животворящая шо делает :)
Неравнодушный
2018-05-17 10:49:21
А почему он устал?
кир
2018-05-17 10:39:42
Пофиг.
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