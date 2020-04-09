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Власти Карелии намерены установить посты на границах региона

Новости. Политика
14:24, 10 Апреля 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Губернатор объяснил, почему республика не может полностью закрыть свои границы в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Власти Карелии рассматривают вопрос о введении контроля на административных границах республики. Об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков, выступая 10 апреля на очередной "прямой линии" в социальной сети "ВКонтакте", где обсуждалась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. 

По словам Парфенчикова, ему задают вопрос, почему Карелия не закрывает свои границы. "Границы закрыть невозможно, - сказал губернатор. - Есть законы, Конституция, и просто закрыть границы региона невозможно. Мы сейчас рассматриваем ситуацию с установлением контроля за въезжающими и распространением на них режима обязательной самоизоляции". 

Как пояснил глава Карелии, республиканские власти изучают возможность установки постов на всех федеральных трассах. Такие посты могут появиться в регионе, если республика начнет выходить из режима всеобщей самоизоляции. 

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