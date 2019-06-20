Власти Карелии помогут производителям щебня

Республиканские предприятия горнопромышленного комплекса испытывают трудности с отгрузкой продукции железнодорожным транспортом и терпят убытки.

Депутаты Заксобрания Карелии на заседании регионального парламента единогласно поддержали проект постановления "Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру транспорта Российской Федерации Дитриху Е.И. по проблемам отгрузки продукции предприятий горнопромышленного комплекса Республики Карелия".

По оценке депутатов, горнопромышленные предприятия республики из-за проблем с логистикой испытывают экономические трудности, в результате которых становятся неконкурентоспособными на рынке.

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