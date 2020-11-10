Власти России утвердили порядок оформления электронной визы

По электронной визе в стране можно будет находиться не более 16 суток.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок оформления электронной визы, которая вводится в стране с января 2021 года. Эта виза будет оформляться на специально созданном сайте министерства иностранных дел РФ или с помощью мобильного приложения. Получить ее можно для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. При этом приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия, иностранному гражданину не потребуется. Достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере 40 долларов (детям до 6 лет – бесплатно) и дождаться уведомления.

Как отметили в правительстве России, срок оформления займет не более четырех дней. Виза будет действовать в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Продление этих сроков возможно в форс-мажорных обстоятельствах по решению МИДа.

При пересечении границы с Россией иностранному гражданину необходимо предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.