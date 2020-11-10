Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Объявлена распродажа автомобилей, арестованных судебными приставами Карелии: марки и цены 4
Сегодня 13:41
Парфенчиков: "Прежде чем ремонтировать пр. Ленина, надо сделать дорогу до Кондопожского ЦБК" 13
Сегодня 11:54
Жизнеутверждающий ролик опубликовала сотрудница станции скорой помощи в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
Сегодня 16:29
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске 2
Сегодня 16:42
После свадьбы с 35-летним арабом 80-летняя пенсионерка приняла ислам 1
10.11.2020 23:30
Коронавирус унес в Карелии еще две жизни 4
Сегодня 08:49

Власти России утвердили порядок оформления электронной визы

Новости. Политика
21:05, 11 Ноября 2020
фото: © landcruisingadventure.com
Загрузка...

По электронной визе в стране можно будет находиться не более 16 суток.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок оформления электронной визы, которая вводится в стране с января 2021 года. Эта виза будет оформляться на специально созданном сайте министерства иностранных дел РФ или с помощью мобильного приложения. Получить ее можно для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. При этом приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия, иностранному гражданину не потребуется. Достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере 40 долларов (детям до 6 лет – бесплатно) и дождаться уведомления.

Как отметили в правительстве России, срок оформления займет не более четырех дней. Виза будет действовать в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.  Продление этих сроков возможно в форс-мажорных обстоятельствах по решению МИДа.

При пересечении границы с Россией иностранному гражданину необходимо предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»