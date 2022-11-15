Водитель с двойным гражданством попытался провезти через границу Карелии 300 пачек сигарет

Спрятанные в багажнике автомобиля 300 пачек сигарет обнаружили Карельские таможенники на российско-финляндской границе у водителя с двойным гражданством.
Как сообщили в пресс-службе Карельской таможни, выезжая через пункт пропуска "Вяртсиля", водитель заявил об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.
На наличие табачных изделий в багажном отделении указало поведение служебной собаки. Фактически обнаружить товар удалось после выгрузки всех вещей и автомобильных принадлежностей.
В отношении водителя, имеющего гражданство России и Финляндии, возбуждено дело об административном правонарушении.
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