Водитель с двойным гражданством попытался провезти через границу Карелии 300 пачек сигарет

Спрятанные в багажнике автомобиля 300 пачек сигарет обнаружили Карельские таможенники на российско-финляндской границе у водителя с двойным гражданством.

Как сообщили в пресс-службе Карельской таможни, выезжая через пункт пропуска "Вяртсиля", водитель заявил об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

На наличие табачных изделий в багажном отделении указало поведение служебной собаки. Фактически обнаружить товар удалось после выгрузки всех вещей и автомобильных принадлежностей.

В отношении водителя, имеющего гражданство России и Финляндии, возбуждено дело об административном правонарушении.