Реклама
В Петрозаводске участки для голосования будут защищены от коронавирусной инфекции
22.07.2021 16:25
Руководители Карелии побывали в Сегежском районе, где недавно был крупный лесной пожар
26.07.2021 20:30
Экологи: реальная площадь лесного пожара в Найстенъярви в Карелии в 1,5 раза больше 39
Сегодня 10:25

За полгода в Карелии на свободу вышли 460 заключенных

Новости. Общество
18:00, 27 Июля 2021
фото: © «Столица на Онего»

В первом полугодии из общего числа вышедших на свободу заключенных 9 человек были освобождены от отбывания наказания по состоянию здоровья, сообщили в УФСИН Карелии.

В УФСИН Карелии подвели итоги воспитательной работы с отбывающими наказание в местах лишения свободы.

С первого дня пребывания в исправительных учреждениях сотрудники уголовно-исполнительной системы начинают мероприятия, направленные на подготовку преступившего закон к выходу на свободу. Каждый осужденный имеет право спустя определенное время освободиться условно-досрочно. Соблюдение порядка отбывания наказания и ряд других важных факторов являются основными для положительного решения данного вопроса.

В первом полугодии 2021 года из исправительных учреждений Карелии освобожден 461 человек, из них 206 — условно-досрочно. Стоит отметить, что в первом полугодии 2021 года 9 осужденных были освобождены от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-27 18:16:44
Ждите обратно.
театральный критик
2021-07-27 18:02:21
Педофилам не светит
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2021, 08:05
Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
22.07.2021, 12:12
«Нас осталось 14»: Профессионалам в Карелии, которые умеют тушить лесные пожары, платят 20 тысяч рублей в месяц
21.07.2021, 12:51
Парфенчиков ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах Карелии
22.07.2021, 18:49
Архимандрит Мефодий из Валаамского монастыря умер от последствий коронавируса

Аналитика

Сегодня 15:33
Обществоведение
«Если загорелось, тушили сразу»
Как в Карелии тушили лесные пожары в советские времена, пока власти не уничтожили авиалесохрану.
«Иногда они возвращаются» 2
26.07.2021 14:46
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
23.07.2021 00:10
10 негритят решили избираться 31
22.07.2021 23:29
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 3
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»