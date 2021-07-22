За полгода в Карелии на свободу вышли 460 заключенных

В первом полугодии из общего числа вышедших на свободу заключенных 9 человек были освобождены от отбывания наказания по состоянию здоровья, сообщили в УФСИН Карелии.

В УФСИН Карелии подвели итоги воспитательной работы с отбывающими наказание в местах лишения свободы.

С первого дня пребывания в исправительных учреждениях сотрудники уголовно-исполнительной системы начинают мероприятия, направленные на подготовку преступившего закон к выходу на свободу. Каждый осужденный имеет право спустя определенное время освободиться условно-досрочно. Соблюдение порядка отбывания наказания и ряд других важных факторов являются основными для положительного решения данного вопроса.

В первом полугодии 2021 года из исправительных учреждений Карелии освобожден 461 человек, из них 206 — условно-досрочно. Стоит отметить, что в первом полугодии 2021 года 9 осужденных были освобождены от отбывания наказания по состоянию здоровья.