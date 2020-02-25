Заключенный из Карелии обвенчался с возлюбленной

В исправительной колонии №1 проведено первое в этом году венчание, сообщили в УФСИН по Карелии.

В часовне им. Серафима Саровского при исправительной колонии №1 настоятель Входоиерусалимского храма п. Надвоицы отец Игорь совершил таинство венчания. Священнослужитель произнес поучительные слова о таинстве брака, о благочестивой жизни и обязанностях супругов.

Молодые серьезно готовились к венчанию, священник беседовал с новобрачными, исповедал и причастил их.

Ранее венчание другого заключенного произошло домовом храме исправительной колонии № 9.