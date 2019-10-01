Жители дома в Петрозаводске отметили 20-летие лужи у подъезда (ФОТО)

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Лужа у многоэтажки на Древлянке уже больше 20 лет перекрывает подход к подъезду.
В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото огромной лужи.
"Больше 20 лет этой луже у дома №13 по улице Древлянка, - написала горожанка. - И никому из организаций нет до этого дела. Отфутболивают друг к другу. Молодые люди к подъезду подойти не могут, не то что пенсионеры и мамочки с колясками. Вся эта вода затекает в подвал дома".
Горожанка надеется, что кто-нибудь из руководителей компаний, обязанных решать такие проблемы, увидит фото в СМИ и поможет все-таки убрать эту лужу.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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