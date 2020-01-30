Жителям Карелии придется снести гаражи и сараи, портящие красивые виды

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился подготовить предложения по приведению в порядок или сносу гаражей, сараев и других частных хозпостроек вдоль оживленных автомагистралей, по которым путешествуют туристы.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства.

"Мы придем, наверное, к такой ситуации, что где-то нам, по крайней мере, вдоль федеральных трасс, вдоль региональных дорог, особенно, там, где проходят туристические маршруты, …нам придется решать вопрос… Пойдут крупные туристические автобусы, и они будут идти среди развалюх?", - сказал Парфенчиков. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".