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Жителям Карелии придется снести гаражи и сараи, портящие красивые виды

Новости. Общество
12:32, 30 Января 2020
фото: © Дина Тозан
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Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился подготовить предложения по приведению в порядок или сносу гаражей, сараев и других частных хозпостроек вдоль оживленных автомагистралей, по которым путешествуют туристы.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства.

"Мы придем, наверное, к такой ситуации, что где-то нам, по крайней мере, вдоль федеральных трасс, вдоль региональных дорог, особенно, там, где проходят туристические маршруты, …нам придется решать вопрос… Пойдут крупные туристические автобусы, и они будут идти среди развалюх?", - сказал Парфенчиков.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-01-30 14:27:03
Ай,молодца! А ты эти развалюхи строил, чтобы их сносить? Частная собственность у нас неприкосновенная , так что прежде чем что-то заявлять с высокой трибуны, нужно подумать.
новый
2020-01-30 14:12:39
Чем меньше всяких туристов будет шастать, тем лучше.
Жуков
2020-01-30 13:57:29
Турист у нас всё, население в резервации.
Горожанин
2020-01-30 13:22:16
Вот так у нас работает исполнительная власть. Глава говорит о "приведении в порядок", но кроме как "снести" никто ничего делать не собирается
Os
2020-01-30 13:09:40
Шторы повесить на окна туристам и запретить открывать на территории Карелии, дешевле будет.
Juniper59
2020-01-30 13:00:45
То есть вот это и есть программа улучшения благосостояния. На возведение потёмкинской деревни ресурсов, видимо, нет, поэтому остаётся снести непотёмкинскую.
Ещё предлагаю дорубить полоски леса, оставленные вдоль дорог, чтобы количество и состояние "зелёного золота" тоже не вводило никого в заблуждение.
новый
2020-01-30 12:55:06
Куркули и нищеброды не одобрят
кир
2020-01-30 12:51:23
Вдоль железных дорог давно снесли убогие заборы и развалюхи. А самобытные живут в своем любимом позапрошлом веке.
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