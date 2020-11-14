Журналисты НТВ нашли "коммунального монстра" в поселке Карелии (ВИДЕО)

О проблемах жителей поселка Кетроваара, которые вместо коммунальных услуг получают только счета об оплате, рассказали в программе "Центральное телевидение".

Журналисты НТВ побывали в поселке Кетроваара Лахденпохского района, где пытались разобраться, можно ли умерить аппетиты "коммунального монстра".

"Этот карельский поселок смог бы стать отличной декорацией для съемок какого-нибудь фильма ужасов. Брошенные старые гнилушки с финских хуторов, доставшиеся в наследство от еще советского совхоза. И вот что удивительно - в некоторых из них до сих пор живут люди", - начинается сюжет о коммунальных проблемах поселка.

Жители Кетроваары не понимают, за что они должны платить, если в их домах нет водопровода и центрального отопления.

"Уже шесть лет жителям поселка приходят счета за ремонт от управляющей компании. Каждый месяц по 500 рублей. Договор с управляющей компанией жители не заключали. Ее представителей они никогда в глаза не видели также, как и их услуг. Когда жители поселка пытались отменить начисления через суд, спустя два месяца после положительного решения строчка за ремонт чудесным образом появлялась в квитанции", - рассказал журналист в программе "Центральное телевидение".

"На все нам говорят - пишите, жалуйтесь, отпишимся!" - возмущаются жители поселка.