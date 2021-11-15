В преддверии Дня Конституции ЦИК Карелии присоединилась к написанию Всероссийского правового диктанта

В общероссийской акции приняли участие члены Центральной избирательной комиссии Республики Карелия, сотрудники ее аппарата и члены избирательных комиссий в районах республики.

В период с 3 по 12 декабря 2021 года любой желающий в возрасте от 14 лет может принять участие в написании V Всероссийского правового (юридического) диктанта и проверить свои познания в юриспруденции. Принять участие в тестировании можно бесплатно из любой точки мира на сайте юрдиктант.рф.

Председатель ЦИК Карелии и Карельского отделения Ассоциации юристов России Алексей Бахилин отметил: «Всероссийский правовой диктант – это не только возможность освежить в памяти свои профессиональные знания в области юриспруденции для нас, юристов, но и возможность для всех продемонстрировать свою солидарность и узнать больше о своих правах».

Количество участников и география проекта растут с каждым годом. Первый диктант прошел в 2017 году и привлек более 55 тысяч участников. В 2020 году участниками диктанта стали 507 174 гражданина, проживающих в России и за рубежом. На сегодняшний день в диктанте приняли участие уже более 830 тысяч человек.

В 2021 году диктант впервые переведен на английский, китайский и португальский языки. Кроме того, участникам доступны «Базовый» и «Профессиональный» варианты теста. Появились новые форматы. Например, видео-вопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.

Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы выделено 60 минут. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом.

К участию в диктанте приглашаются все желающие!

Организаторами Всероссийского правового (юридического) диктанта являются Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая Россия», партнерами выступают Министерство иностранных дел Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и другие.