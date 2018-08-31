Абонентам тарифов "Включайся!" стал доступен безлимитный интернет

С 27 августа абоненты компании "МегаФон" в Карелии могут пользоваться настоящим безлимитным интернетом на тарифах "Включайся!".

Для этого новым клиентам МегаФона достаточно подключиться к тарифным планам "Включайся! Общайся Акция" и "Включайся! Смотри Акция" или "Включайся! Смотри+", "Включайся! Премиум". Безлимитный интернет уже будет внутри этих тарифов.

При этом не обделены вниманием и клиенты действующих тарифов "Включайся! Общайся", "Включайся! Смотри", "Включайся! Смотри+" и "Включайся! Премиум", подключившиеся до 27 августа. Им достаточно самостоятельно подключить бесплатную опцию "Безлимитный интернет" в "Личном кабинете".

Безлимитный интернет на максимально возможных скоростях действует в домашнем регионе, а при выезде за пределы республики трафик на любые сервисы будет использоваться из пакетов, включенных в тарифы.

"Добавляя в тарифы "Включайся!" безлимитный интернет, мы хотим дать клиентам возможность попробовать популярные интернет-сервисы на высоких скоростях. Напомним, что по данным замеров, сделанных с помощью приложения Speedtest компании Ookla, у МегаФона самый быстрый мобильный интернет в России. Было проанализировано более 7,9 млн тестов, которые делали пользователи в сетях всех операторов, и МегаФон показал самые высокие скорости", – комментирует Алексей Габуков, руководитель по продажам на массовом рынке Карельского отделения компании "МегаФон".

Лидерство по скорости – результат правильного использования широкой полосы частот, а также большого числа базовых станций. По данным Роскомнадзора, по итогам первого полугодия 2018 года общее число базовых станций МегаФона превысило 209 тысяч, что существенно больше, чем у других операторов.

Подробнее о тарифах и безлимитном интернете читайте на сайте оператора.

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