Активисты КПРФ посадили 50 деревьев в городском парке Суоярви (ФОТО)

Посадка молодых деревьев в районном центре республики была приурочена к 75-летию Великой Победы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как рассказали в республиканском комитете КПРФ, коммунисты и комсомольцы Карелии поддержали инициативу лидера партии Геннадия Зюганова и провели посадку 50 саженцев молодых деревьев в городском парке Суоярви. В проведении акции по посадке деревьев им помогали неравнодушные жители города.

Важно, что деревья будут расти на облагороженной территории парка, вблизи памятника В.И. Ленину и мемориала павшим бойцам Красной Армии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Свою акцию коммунисты приурочили к 75-летию Великой Победы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.