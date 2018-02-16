Активисты ОНФ в Карелии рассказали школьникам о Дне молодого избирателя

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Карелия совместно с командой "Молодежки ОНФ" продолжают проводить серию молодежных форумов "О′кей, Петрозаводск", запущенную в начале февраля.

Третий форум прошел для старшеклассников и молодых учителей школы №48, №20, №11, №35 и карельского кадетского корпуса имени А. Невского. Темой мероприятия стал День молодого избирателя, который пройдет в России 18 февраля.

"Ученикам 8–10 классов еще только предстоит стать избирателями. Но ребята должны обладать полной информацией о выборах, управлении государством и местными советами. Школьники должны узнавать о своих правах не только из школьных предметов, они должны понять, что от их осознанного выбора зависит, как будет жить страна дальше. И мы подробно рассказали ребятам о работе Молодежного совета Петрозаводска, Молодежного парламента Республики Карелии, о том, как молодые депутаты отстаивают и защищают интересы нашей молодежи. У ребят сегодня много возможностей.Главное, чтобы они понимали свою гражданскую ответственность, за молодыми избирателями – будущее, как нашей республики, так и всей страны", - уверен член Молодежного парламента при Государственной Думе от Республики Карелия Антон Чивин.

В рамках молодежного форума "О′кей, Петрозаводск" старшеклассников также познакомили с работой молодежных организаций и движений, активно взаимодействующих с "Молодежкой ОНФ".

"Около 160 человек приняли участие в нашем очередном форуме. Думаю, что каждый из ребят открыл для себя что-то новое и интересное. А мы надеемся, что после мероприятия у нас появится новые участники конкурса "Молодежки ОНФ" "Не жди перемен! Твори перемены!". Ролики, направленные на конкурс из Карелии, вызвали живой отклик у школьников. Они хотят благоустроить свой микрорайон. Мы в свою очередь готовы активным ребятам оказать свою поддержку", – сказала участник команды "Молодежка ОНФ" в Карелии Наталья Виноградова.

Следующий форум "О′кей, Петрозаводск" пройдет 1 марта в полисистемном образовательном округе "Алые паруса" в микрорайоне Кукковка, тематикой которого станет патриотизм и патриотические движения.