Актриса Национального театра спела красивую колыбельную в фильме к 100-летию Карелии (ВИДЕО)

Колыбельную от вепсской девы в фильме "Легенды Прионежья" исполнила актриса нашего театра Александра Анискина, сообщается в паблике Национального театра Карелии.

Александра - коренная вепсянка, член Общества вепсской культуры. В этом фильме она сыграла роль Вепсской Девы, представительницы своего народа.

Фильм ”Легенды Прионежья” снят этим летом к 100-летию Республики Карелия и знакомят зрителей с мифологическим эпосом вепсского народа в формате фэнтези истории.

Полная версия фильма здесь.