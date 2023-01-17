Амбассадоры благотворительности живут в Костомукше

Благотворительный фонд «Живой город» из Карелии помогает не только участникам специальной военной операции.

Благотворительный фонд «Живой город» сегодня известен в Карелии и за ее пределами. С весны прошлого года именно эта организация ассоциируется со сбором помощи для участников специальной военной операции из нашей республики. Весной 2022 года был создан специальный счет, чтобы закупать необходимые вещи и оборудование для добровольцев, отправившихся в зону СВО. Потом помощь стали получать и мобилизованные из Карелии. Машины в ЛНР и ДНР сейчас отправляются из республики еженедельно. Но далеко не все знают, что эта работа — лишь часть добрых дел «Живого города», который родом из Костомукши.

«Мы стали амбассадорами благотворительности на севере Карелии. На сегодняшний день у нас работает 9 программ. Две из них открыты в рамках спецсчета для помощи участникам СВО. Остальные программы работают в рамках нашего основного счета. Мы помогаем больным детям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, погорельцам. В поле нашего внимания — медицинские учреждения, которым мы оказываем помощь в приобретении оборудования. Мы работаем с детьми, оставшимися без попечения родителей, и комплексными центрами для таких ребят. А недавно у нас появилась программа «Помощь беженцам и людям, которые попросили политического убежища»», - рассказала председатель благотворительного фонда «Живой город» Оксана Шаманская.

Подробнее о том, какую помощь оказывает фонд, читайте здесь.