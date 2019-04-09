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Новости. Общество
19:10, 09 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац

Анастасия Волочкова сделала тату от сглаза

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"Королева бани и богиня шпагата" Анастасия Волочкова сделала на спине защитное тату от сглаза.

Таким образом балерина защищается от негативных мыслей других людей, пишет "Узнай все".

В своем Instagram и в интервью Волочкова часто говорит о том, что ее окружают завистники — поэтому, в числе прочего, она закрыла свою страницу от комментариев. Однако эпатажный образ "королевы бани и богини шпагата" провоцирует резкие высказывания со стороны самых разных людей.

Сталкиваться с хейтерами Анастасии приходится часто. Поэтому в одну из своих поездок в Таиланд она встретилась с буддийским монахом, который предложил ей сделать защитные татуировки "от дурного глаза".

Издание отмечает, что Волочкова имеет нечто общее с самой Анджелиной Джоли — и это именно татуировка. У обеих знаменитостей на левой лопатке вытатуированы буддийские знаки, своеобразный защитный оберег. Значение тату Волочковой и Джоли — записанная на языке пали молитва. Она призвана принести носительнице удачу и защитить ее от негативного воздействия.

Волочкова рассказала, что тату с вертикальными столбиками письмен посоветовал ей сделать буддийский монах. А второе тату, которое красуется посредине ее спины, тоже сделано в Таиланде, но прикладного значения не имеет, это просто украшение.

По словам некоего пользователя, татуировка Джоли — фрагмент псалма, который переводится примерно следующим образом: "Пусть все враги меня покинут, пусть я достигну вершин богатств, храни меня и береги [имя божества], пусть все задуманное сбудется!"

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