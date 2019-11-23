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Новости. Общество
19:40, 23 Ноября 2019
фото: ©instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова рассказала про странный способ похудения

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Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о необычном способе сохранения фигуры, который она практиковала в юные годы.

Анфиса Чехова долго находилась в стане бодипозитивных девушек плюс-сайз. Но в 2017 году звезда взялась за себя, исключила из меню сахар, хлеб, мясо, жирные соусы, ряд фруктов (например, персики). Обратилась Чехова за помощью и к пищевому психологу, чтобы перестроить свои отношения с едой. Труды не пропали даром, ведущая похудела на целых 30 килограммов. И вот уже в течение трех лет она становится только стройнее, сообщает сайт 7days.ru.

Сейчас Чехова отдыха на турецких берегах и дразнит фолловеров фото с пляжа. Под одним из таких кадров она рассказала о том, как жестоко худела в подростковом возрасте:

"Отношения с водой у меня прохладные. А началось это в 13 лет, тогда я вычитала, что можно похудеть, если каждый день обливаться ледяной водой. И вот каждое утро я шла в ванную, наливала тазик холодной воды и выливала себе на голову. Это была настоящая пытка! Каждое утро я шла в ванную, как на эшафот. В итоге я не похудела, но навсегда возненавидела любую воду ниже 30 градусов! Я принимаю такую горячую ванну, что в ней легко можно варить уху, я могу приехать на курорт и ни разу не зайти в море или в океан, если оно температурой не напоминает парное молоко!
К чему это я? К тому, что для создания этой фотографии я залезла в воду, температура которой 20 градусов, это для меня настоящий выход из зоны комфорта".

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