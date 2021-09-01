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Анна Васильева — кандидат в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва

Новости. Общество
14:52, 02 Сентября 2021
фото: © Андрей Желтухин

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Анна Васильева идет на выборы депутата ЗС РК 7 созыва по районам Центр, Зарека и Ключевая.

Анна родилась в Петрозаводске в 1994 году. В 2017 году окончила ВГУЮ (РПА МЮ РФ) по направлению юриспруденция, после окончания ВУЗа продолжила обучение юриспруденции в магистратуре ПетрГУ, где в 2020 году получила диплом с отличием.

С 2016 года Анна Васильева является депутатом Петрозаводского  городского Совета 28 созыва от фракции ЛДПР. К Анне жители города обращаются за защитой своих законных прав и интересов. Приблизительно каждое третье обращение касается проблемы  аварийного жилья.

«Взгляните на город! У нас же целые микрорайоны в бараках. Что уж говорить о карельской глубинке. Расселение жилищного фонда — это самый частый вопрос, с которым ко мне обращаются люди. Он требует новых решений, финансовой поддержки, совершенствования законодательной базы», — рассказывает Васильева.

Расселение ветхого жилья напрямую связано с имеющейся в населенном пункте жилой площадью, в которую можно переселить жителей аварийного дома. Повсеместны случаи, когда власти просто не имеют физической возможности расселить аварийный дом, поскольку такой площади нет.

«Если взять жилищную сферу глобально, то на сегодняшний день, вопрос расселения аварийного жилья — это одна из самых трудно разрешаемых проблем. Даже с помощью государственных мер, предпринимаемых в этой области, дело с места двигается не существенно. Это во многом связано с наличием большого количества аварийного фонда, — рассказывает Анна, — к сожалению, многие аварийные дома фактически являются таковыми, но юридически за ними этот статус не закреплен. Людям приходится ждать, когда их квадратные метры признают аварийными. Действующая федеральная программа по расселению не может обеспечить всех нуждающихся ввиду своего заявительного характера.  Получение данного статуса имеет множество сложностей из-за непонимания гражданами системы и порядка признания домов аварийными. В связи с этим жители таких домов проживают без воды, с полуразвалившимися стенами, потолками, плесенью, замерзшей канализацией. Каждый гражданин, согласно Конституции РФ, имеет право на жилье, при этом жилье должно быть доступным и комфортным.  В этой связи нормативно-правовое регулирование данного вопроса должно быть комплексным, рассматривающим, как тонкости финансового обеспечения, так и процедурный порядок осуществления соответствующих работ на местах».

Избираясь в Законодательное Собрание Республики Карелия, одним из приоритетных  направлений своей будущей деятельности Анна видит защиту прав граждан, проживающих в аварийном жилье, содействие строительству нового жилья и расселение жильцов аварийных домов.

Изготовитель: ООО «Редакция ПТЗ», 185030, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Маршала Мерецкова, дом 11, помещение 16, офис 517А, ИНН 1001350271. Заказчик: Избирательное объединение «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России». дата изготовления: 02.09.2021.

Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» со специального избирательного счета №  40704810325000000042.

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