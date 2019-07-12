Автомобилистам хотят увеличить время на льготную оплату штрафов

Депутаты Госдумы РФ предложили расширить льготы по оплате автоштрафов для владельцев машин.

Депутаты предлагают увеличить "льготный" период с 20 до 30 дней.

"Законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за правонарушение в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, до тридцати дней", – говорится в тексте пояснительной записки.

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