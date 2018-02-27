Автошкола "Престиж" приглашает 8 марта на праздник танца "Дыхание весны"

Ещё вовсю трещит мороз, и кажется – до весны далеко. Но она уже мчится к нам на всех парах, то и дело напоминая о себе ослепительно яркими солнечными днями и учащённым биением сердец.

Не зря женский праздник 8 марта стоит в самом начале календарной весны. Милым дамам в этот день так хочется романтики и красоты, а мужчинам – порадовать их самыми прекрасными подарками.

Замечательная возможность осуществить это – отправиться вместе на XVI Городской семейный бал "Прикосновения любви", который организует молодёжный центр "Смена". Праздник танца "Дыхание весны" пройдёт 8 марта в 18.00 в большом зале ресторана "Карелия", расположенного в живописном месте Петрозаводска на берегу Онежского озера (наб. Гюллинга, 2).

Под самую романтичную, волнующую и зажигательную музыку перед гостями выступят танцевальные коллективы и известные исполнители Петрозаводска. Вы сможете поучаствовать в бальных играх и мастер-классах, отведать изысканных угощений на фуршете и выиграть призы от партнёров бала.

Автошкола "Престиж" принимает участие в организации события, и совсем не случайно. Не кажется ли вам, что вождение автомобиля напоминает танец? У него также есть правила, приёмы, которым нужно учиться, также есть доля импровизации и драйв. Движение вперёд, поворот, остановка, кавалеры пропускают вперёд дам, поклон… Но язык танца, в отличие от ПДД, понятен каждому, независимо от того, танцуете ли вы сами.

Более подробную информацию о событии можно узнать в группе vk.com/prikosnovenya_lubvi.

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