«Автоспецтранс» пообещал сделать прозрачными платежи за вывоз мусора

Компания «Автоспецтранс», которая занимается вывозом мусора в Карелии, с 1 мая будет самостоятельно заключать договоры с юрлицами и ИП без привлечения Единого расчетного центра.

Также без посредника компания будет оформлять платежные документы.

Об этом сообщила пресс-служба «Автоспецтранса». «Общение напрямую между потребителями коммунальной услуги „обращение с ТКО“ и регоператором исключает посредника в лице расчетного центра, делая коммунальные платежи понятными и прозрачными для обеих сторон», — говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».