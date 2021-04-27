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«Автоспецтранс» пообещал сделать прозрачными платежи за вывоз мусора

Новости. Общество
14:57, 28 Апреля 2021
фото: © Автоспецтранс"
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Компания «Автоспецтранс», которая занимается вывозом мусора в Карелии, с 1 мая будет самостоятельно заключать договоры с юрлицами и ИП без привлечения Единого расчетного центра.

Также без посредника компания будет оформлять платежные документы.

Об этом сообщила пресс-служба «Автоспецтранса».

«Общение напрямую между потребителями коммунальной услуги „обращение с ТКО“ и регоператором исключает посредника в лице расчетного центра, делая коммунальные платежи понятными и прозрачными для обеих сторон», — говорится в сообщении.  

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».           

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