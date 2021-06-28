Банк ДОМ.РФ начал принимать заявки на семейную ипотеку от заемщиков с первенцем

Банк ДОМ.РФ начал принимать заявки на оформление семейной ипотеки по ставке от 4,7% по новым условиям - от заемщиков с первым ребенком, рожденным после 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Мы хотим заранее подготовиться к выходу постановления правительства, и с сегодняшнего дня начали принимать заявки на оформление льготных кредитов по новым условиям. Расширение программы позволит помочь большему количеству семей в улучшении жилищных условий. По предварительным расчетам, спрос на продукт в нашем банке увеличится вдвое», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Данилы Литвинова. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».